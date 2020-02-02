أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بومبيو يحذر من النفوذ الروسي والصيني بكازاخستان

09:12 ص الأحد 02 فبراير 2020
بومبيو يحذر من النفوذ الروسي والصيني بكازاخستان

مايك بومبيو

استانا - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إلى كازاخستان في إطار رحلته الخارجية، وحذر المسؤولين هناك من الاستثمار والنفوذ الصيني والروسي بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن بومبيو أخبر مسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد أن تلك الاستثمارات لها تكلفة متعلقة بسيادة البلاد وربما تؤذي التنمية على المدى الطويل بدلا من دفعها، مضيفة أن بومبيو حث على الاستمرار في الإصلاحات التي ستسمح باستثمارات أمريكية أكبر في البلاد.

وهنأ بومبيو - خلال زيارته - كازاخستان على إعادة مواطنيها من المقاتلين في صفوف "داعش" في سوريا والعراق، حيث أعادت كازاخستان 600 من المقاتلين وأفراد أسرهم كانوا محتجزين في مناطق سيطرة سابقة للتنظيم.​

هذا المحتوى من

Asha
مايك بومبيو كازاخستان الصين روسيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي