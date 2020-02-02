بومبيو يحذر من النفوذ الروسي والصيني بكازاخستان

استانا - (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إلى كازاخستان في إطار رحلته الخارجية، وحذر المسؤولين هناك من الاستثمار والنفوذ الصيني والروسي بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن بومبيو أخبر مسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد أن تلك الاستثمارات لها تكلفة متعلقة بسيادة البلاد وربما تؤذي التنمية على المدى الطويل بدلا من دفعها، مضيفة أن بومبيو حث على الاستمرار في الإصلاحات التي ستسمح باستثمارات أمريكية أكبر في البلاد.

وهنأ بومبيو - خلال زيارته - كازاخستان على إعادة مواطنيها من المقاتلين في صفوف "داعش" في سوريا والعراق، حيث أعادت كازاخستان 600 من المقاتلين وأفراد أسرهم كانوا محتجزين في مناطق سيطرة سابقة للتنظيم.​