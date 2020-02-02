زعيم "الأحزاب الوطنية" في الصومال: حركة الشباب تسيطر على مقديشو

مقديشو - (د ب أ):

أشار الرئيس الصومالي الاسبق وزعيم منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في الصومال، شريف شيخ أحمد في لقاء مع الجالية الصومالية في لندن إلى أن حركة الشباب تسيطر على مقديشو، طبقا لما ذكره موقع "الصومال الجديد" اليوم الأحد.

وأضاف شيخ أحمد أن حركة الشباب أصبح لها دور كبير في إدارة العاصمة وذكر أنها تأخذ ضرائب من التجار بل من بعض مؤسسات الحكومة الفيدرالية.

واتهم الرئيس الأسبق الحكومة الصومالية باستخدام المال العام في تجنيد أشخاص لسب القيادات الوطنية السابقة والمعارضين لسياساتها، ودعاها إلى إنجاز المهام الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها تحسين الظروف الأمنية وإنعاش الاقتصاد.

وفي صدد حديثه عن الانتخابات الفيدرالية المقبلة أشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود تفاهم واستقرار سياسي.

ويتهم المعارضون الحكومة الصومالية بالفشل في الحرب على حركة الشباب والتغلب على المشاكل الأمنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.​