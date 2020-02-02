سكاي نيوز: السعودية تجلي 10 طلاب من "ووهان" الصينية

أجلت المملكة العربية السعودية 10 طلاب من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في وقت سابق عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر" لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن". مضيفا "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

وتزايد عدد الوفيات المؤكدة في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا.