أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأولى خارج الصين..الفلبين تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا القاتل

06:30 ص الأحد 02 فبراير 2020
الأولى خارج الصين..الفلبين تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا القاتل

الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا

مانيلا - (د ب أ):

أعلنت الفلبين اليوم الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي إن المريض، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي.

يشار إلى ان الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.

وقال دوكي في مؤتمر صحفي "خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية، كان المريض مستقرًا وأظهر علامات تحسن، إلا أن حالة المريض تدهورت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى وفاته".

ووصل الاثنان، وكلاهما من ووهان، بالصين، إلى الفلبين قادمين من هونج كونج في 21 كانون ثان/يناير. وهما الحالتين الوحيدتين المؤكدتين في الفلبين حتى الآن.

الفلبين فيروس كورونا حالة وفاة الصين

الخبر التالى:

سكاي نيوز: السعودية تجلي 10 طلاب من "ووهان" الصينية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي