أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الفلبين تحظر مؤقتا دخول الزائرين من الصين وهونج كونج وماكاو

03:45 ص الأحد 02 فبراير 2020
الفلبين تحظر مؤقتا دخول الزائرين من الصين وهونج كونج وماكاو

الفلبين تحظر مؤقتا دخول الزائرين من الصين

مانيلا - (د ب أ):

فرض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الاحد حظرا مؤقتا على دخول زائرين لبلاده من الصين وهونج كونج وجزر ماكاو.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفلبيني بونج جو، إن الرئيس قرر توسيع الحظر الذي ركز فقط على مقاطعة هوبي وغيرها من المناطق المتضررة من فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين ارتفع إلى 304 أشخاص كما ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة إلى 14 ألفا و 380 شخصا.

هذا المحتوى من

Lata2ef Mosawara
الفلبين الصين هونج كونج فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"أقل من 10 في القاهرة".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأحد