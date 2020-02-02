ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إلى 294 شخصا

بكين - (د ب أ):

أعلنت مقاطعة هوبي الصينية وفاة 45 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد بالإضافة إلى إصابة 1921 حالة جديدة ما يرفع عدد الاصابات في المقاطعة إلى 9000.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 294 شخصا.

وفي مدينة نيويورك الأمريكية يشتبه في اصابة رجل بفيروس كورونا بعد عودته من الصين كما تم عزل طالب بكلية بوسطن بعد أن تأكد اصابته بالمرض ليصبح الحالة الثامنة المؤكدة في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.