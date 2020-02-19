بالأسماء.. الفخفاخ يعلن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومته، التي من المتوقع أن يصوت البرلمان على منح الثقة لها.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في كلمة له، أنه أخبر الرئيس قيس سعيد بالتوصل إلى حكومة تضم مختلف القوى السياسية، مؤكدًا أنها ستكون "حكومة كل التونسيين".

وجاء تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، على النحو التالي:

وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري

وزير الداخلية: هشام المشيشي

وزير الخارجية: نورالدين الري

وزارة الدفاع: عماد الحزقي

وزير المالية: محمد نزار يعيش

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي

وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج

وزير الشؤون الاجتماعية : حبيب الكشو

وزير النقل واللوجيستيك: أنور معروف

وزير الشؤون المحلية : لطفي زيتون

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي

وزير الصناعة: صالح بن يوسف

وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي : منجي مرزوق

وزير السياحة والصناعات التقليدية : محمد علي التومي

وزير التجارة: محمد المسليني

وزير البيئة: شكري بلحسن

وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد الفاضل كريّم

وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية : منصف السليتي

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزارة التربية: محمد الحامدي

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو

وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي

وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي