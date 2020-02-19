دراسة: سجون البرازيل مكتظة بالنزلاء

ريو دي جانيرو (د ب أ)

كشفت دراسة أن سجون البرازيل مكتظة بشكل كبير بالنزلاء، حيث يزيد عددهم على القدرة الاستيعابية للسجون بواقع 287 ألف سجين تقريبا.

ويوجد في سجون البلاد 710 ألف سجين، بينما لا يجب أن تستوعب أكثر من 423 ألف سجين، وفقا للدراسة التي أجرتها مجموعة جلوبو الإعلامية والمنتدى البرازيلي للأمن العام، وهو منظمة غير حكومية وجامعة ساو باولو.

ووفقا للدراسة، فإن هناك ما بين 31 بالمئة إلى 9ر35 بالمئة من النزلاء لم يصدر بحقهم احكام قضائية منذ العام الماضي.

ويخضع العديد من السجون في البرازيل أيضا لسيطرة عصابات إجرامية تستخدمها كقواعد للقيام بنشاط إجرامي خارجها.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولوسونارو ، الذي تولى السلطة العام الماضي، عن حملة ضد عصابات الجريمة القوية في البلاد.

يشار إلى أن البرازيل بها ثالث أكبر عدد من السجناء في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لقاعدة بيانات "وورلد بريزون بريف".