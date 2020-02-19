55 معلومة عن بلومبرج الساعي لمنازلة ترامب في انتخابات الرئاسة

كتب - محمد صفوت:

سلطت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، الضوء على مايك بلومبرج، عمدة نيويورك السابق، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خاصة بعد التصريحات التي نقلت عن حملته الانتخابية، بأنه ينتوي تحويل شركته، في حال فوزه بالانتخابات في نوفمبر المقبل، إلى إدارة صندوق ائتماني، لكي يبيعها لاحقًا، ووفقًا لتقديرات الخبراء، تقدر قيمة الصفقة بـ64 مليار دولار.

وسلطت المجلة، الضوء على السيرة الذاتية لبلومبرج، الذي وُلد في 14 فبراير، عام 1942 في بوسطن، وهو أحد أغنى الأشخاص في العالم ومرشح محتمل في هذه الدورة الرئاسية لعام 2020.

ووفقًا لاستطلاع للرأي تم في الفترة من 14 إلى 17 فبراير، بتكليف من شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، يحتل بلومبرج المرتبة الثالثة (14٪) بين المتنافسين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واختارت المجلة عنوانًا "55 شيئا يجب أن تعرفهم عن بلومبرج" في عرضها لسيرته الذاتية، التي جاءت على النحو التالي:

1.عمل والده طوال حياته بالمحاسبة في شركة ألبان ولم يكسب أكثر من 6 آلاف دولار سنويًا.

2. نجحت والدته في إقناع محامي العائلة اليهودي، بشراء منزل في ضاحية ميدفورد، وسرعان ما أعاد بيعه إلى بلومبرج لأن أصحاب العقارات لن يبيعوا لليهود.

3. يُعد برنامج "Camel News Caravan" المفضل لبلومبرج في طفولته، والذي كتب رسالة إلى مخرجه، قائلاً فيها: "إن التميمة أحادية الحدبة على علبة السجائر لم تكن في الواقع جملًا، بل كانت عبارة عن جمل عربي صغير على وجه التحديد".

4.اعتاد على اصطحاب المسنين إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات.

5. روايته المفضلة هي "جوني تريمين" وهي رواية تاريخية كتبها إستير فوربس عام 1943، وقال عنها بلومبرج: "قرأتها 50 مرة على الأقل".

6. أُطلق عليه "بلومبرج المجادل" خلال ترأسه لنادي الكتاب في مدرسته الثانوية، وزعم في ورقة تركها لمدرسته في سن الثانوية، أن الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت، كان على علم مسبق بخطط اليابان لمهاجمة ميناء "بيرل هاربور" والسماح لها بحدوث ذلك لأنه اعتقد أن الحرب العالمية الثانية ستحدث على أي حال وأنها ستقود الولايات المتحدة إلى الصراع.

7. تخصص في الهندسة في جامعة "جونز هوبكنز" وتحدث خلال الجامعة حول طموحه في أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

8. نال ردجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة هارفارد العريقة.

9. لم يلتحق بالجيش الأمريكي آبان الحرب مع فيتنام، بسبب مشكلة في قدمه.

10. كانت وظيفته الأولى في بنك "وول ستريت الاستثماري"، حيث كان يحسب الأوراق المالية باليد ويحقق 9000 دولارا في السنة.

11. أيامه الأولى في وظيفته بالبنك، تزامنت مع موجة حارة في نيويورك، ما دفعه للتجرد من ملابسه خلال العمل في قبو المصرف.

12. يشعر بالفخر دائمًا لوصله إلى عمله في السابعة صباحًا، قبل أي موظف آخر.

13. كان يدخن حتى أوائل الثلاثينيات من عمره، ثم أقلع عن التدخين.

14. في أغسطس 1972، أتم الشراكة مع بنك "سالمون براذرز" هو بنك استثماري أسسه عام 1910، الأشقاء الثلاث (أرثر، هربرت، پرسي)

15. بعد أزمات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، أعلن البنك اختياره كشريك.

16. 16 - في يناير 1976، قاد طائرة هليكوبتر اشتعلت فيها النيران، وهبط في جزيرة صغيرة قبالة سواحل ولاية كونيتيكت.

17. في نفس العام (1976) تزوج، وهو في سن 34، من ابنة قائد الجناح الجوي المتقاعد في سلاح الجو الملكي البريطاني، ولديه ابنتان.

18. خفضت درجته الوظيفية بسبب الانتقادات التي وجهها إلى زملائه، وأوقف من قاعة التداول للإشراف على أنظمة المعلومات.

19. في 1981 بعدما استخوذت مؤسسة فيبرو على بنك "سالمون براذرز" وأطلق عليه مؤسسة "سالمون" فصل "بلومبرج من عمله بعد تصويته لصالح الصفقة، وعلمه بأنه سيحصل على 10 ملايين دولار كتعويض عن شراكته.

20. في 1986، قام بتغيير اسم شركته التي أسسها باسم "Innovative Market Systems" إلى "Bloomberg LP" للعمل على جعل نفسه علامة تجارية عالمية.

21. في 1990، وخلال احتفالية بعيد ميلاده في شركته قال للموظفين: "الأكاذيب الثلاث الكبرى هي، الشيك في البريد، وسأحترمك في الصباح، وأنا سعيد لأنني يهودي" مضيفًا: "إذا أرادت النساء أن يحظين بتقدير أدمغتهن، فسوف يذهبن إلى المكتبة بدلاً من بلومنجديلز، وهي سلسلة متاجر فاخرة في نيويورك".

22. انفصل عن زوجته في عام 1993، بعد زواج استمر 17 عامًا.

23. لم يتزوج، مرة ثانية.

24. فشل في عام 1997، في الحصول على حملة ترويجية لبابا الفاتيكان.

25. في عام 2000، في لندن ببريطانيا، استضاف 1500 موظف في حفل "الخطايا السبع المميتة" التي يراها من وجهة نظره هي: "الشهوة، الشراهة، الجشع، الكسل، الغضب، الحسد والفخر".

26. لعقود من الزمن لم يغير قصة شعره التي تكلفه 35 دولارًا.

27. حوّل تسجيله من ديمقراطي إلى جمهوري في الفترة التي سبقت الترشح لمنصب عمدة نيويورك في عام 2001.

28. استخدم كلمة "أنا" 117 مرة، في خطابه الذي أعلن فيه ترشيح رئيس البلدية الأولى.

29. أثنى ذات مرة على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدوره في تقدير الدور الذي يلعبه الآخرون في نجاح أعماله.

30. في بداية حملته الأولى، سأله ناخب، عن احتمالية ترشحه مرة أخرى، رد قائلاً: "هذه هي الأولى"

31. تعهد بأنه لن ينفق أكثر من 30 مليون دولار على حملته الأولى، إلا أنه أنفق في النهاية أكثر من 73 مليون دولار من أمواله الخاصة.

32.دولار واحد فقط كان راتبه السنوي الذي تقاضاه عن رئاسته لبلدية نيويورك.

33. خلال فترة توليه رئاسة بلدية نيويورك، عين ابنته منسقةً لأحد البرامج، وعين شقيقه في مفوضية لجنة المدينة للأمم المتحدة، ودفع لهم دولارًا واحدًا في السنة.

34. في يوليو 2003، بعد إطلاق النار على جيمس ديفيس، وهو عضو في مجلس نيويورك وضابط سابق في شرطة نيويورك، ضغط بلومبرج، من أجل اتخاذ تدابير لمكافحة الأسلحة، وقال بعد فترة وجيزة من إطلاق النار "لا أعرف لماذا يحمل الناس أسلحة، البنادق تقتل الناس"

35. أنفق 85 مليون دولار، على حملته الانتخابية الثانية لبلدية نيويورك، من أمواله الخاصة، وفاز بما يقرب من 20 نقطة، وهو أكبر انتصار يحققه رئيس بلدية جمهوري في نيويورك.

36. في خطابه الافتتاحي بعد أن أدى اليمين الدستورية في ولايته الثانية، أشار إلى "إنهاء تهديد الأسلحة والعنف الذي يقومون به، باعتباره التحدي الأكثر إلحاحًا له كعمدة.

37. في منتصف ولايته الثانية لبلدية نيويورك، أجرى عملية وضع دعامات في الشريان التاجي.

38. في عام 2006، قام بفصل موظف في المدينة للعب "سوليتير" على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

39.غير انتمائه الحزبي مرة أخرى في 2007، حينما فكر وقتها في الترشح للرئاسة الأمريكية، لكن هذه المرة إلى مستقل.

40. في 2008، علق على المرشحين للانتخابات ومنهم باراك أوباما وجون ماكين وآخرين قائلاً: "ماذا بحق الجحيم يعرفون عن الإدارة والتعامل مع الناس؟ لا شيئ"... إذا نظرتم إلى شركتي، فماذا، عن كل النجاح الذي حققناه قبل ترشيحي للمنصب، ألا تعتقدوا أنه لا يمكنني إدارة الحكومة؟"

41. نجح في الضغط على مجلس المدينة لتغيير قواعد الانتخابات البلدية، ليترشح لولاية ثالثة، ودعمت الفكرة صحف "نيويورك تايمز، ونيويورك بوست، وديلي نيوز".

42. أنفق أكثر من 108 مليون دولار في حملته الانتخابية الثالثة.

43. اشتهر بدفاعه عن الصحة العامة، وعمل على حظر التدخين في المطاعم والحانات، وحث المواطنين في أكثر من مناسبة على تناول كميات قليلة من الملح والدهون، وحاول حظر المشروبات الغازية التي يتم تقديمها في حاويات ويزيد حجمها عن 450 مليجرام، ولكن أعلى محكمة في الولاية رفضت في حكم لها محاولاته لحظر المشروبات الغازية.

44. خلال عهده كرئيس بلدية نيويورك، ارتفع معدل توقيف الشرطة للمواطنين السود من 97 ألف حالة في بداية عهده كرئيس للبلدية في 2002، إلى أكثر من 685 ألف حالة في 2011.

45. خلال فترة توليه منصب عمدة نيويورك، أستحق ما يقرب من 33 مليار عن المدة التي قضاها في ذلك المنصب، لكنه لم يتقاضى هذا المبلغ.

46. في 2014، حجز محاموه ما يقرب من 400 عنوان على شبكة الإنترنت "دومين" يحملون اسمه، خوفًا من أن يستغلها بعض مستخدمي الشبكة العنبكوتية.

47. منح موظفيه ما يقرب من 10 مليار دولار، في 2018، ليكون ثاني أكثر أثرياء الولايات المتحدة سخائًا، خلف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي, شركة "أمازون".

48. كثيرًا ما يقول جملته الشهيرة في مناسبات عدة وهي: "الناس بحاجة إن يفهموا أن الحياة مقيدة، سواء أحببت ذلك أم لا".

49. لديه 12 منزلًا في نيويورك ولندن وبرمودا وفلوريدا.

50. يرفض المشاركة في حفلات الموظفين الذين يتركون العمل بمؤسسة ويقول عنهم: "لقد أصبحوا أناسًا سيئين، إرحلوا".

51.لا يحب مشاهدة الأفلام.

52. يرى أن لعبة "بيسبول" مملة.

53. يُعرف عنه كره للرياضة بشكل عام، إلا أنه لعب الجولف لفترة وجيزة قبل فترة ولايته الأولى في نيويورك.

54. يقول: "إنه يحب مساء يوم الأحد، لأنه سيذهب إلى العمل في صباح اليوم التالي".

55. توفي والده عن عمر يناهز الـ57 عامًا، فيما توفيت والدته عن عمر ناهز الـ102 عامًا.