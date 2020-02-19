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ايرباص تعتزم شطب أكثر من 2000 وظيفة

08:47 م الأربعاء 19 فبراير 2020
ايرباص تعتزم شطب أكثر من 2000 وظيفة

شركة إيرباص الأوروبية

ميونخ (د ب أ)

أعلنت شركة ايرباص مساء اليوم الأربعاء أنها تعتزم شطب 2362 وظيفة في قطاع التسليح والفضاء.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس في البورصة الألمانية أنها طرحت الخطط الخاصة بهذا الإجراء على ممثلي العاملين معلنة عن بدء المشاورات معهم.

وكان قد تم الإعلان في نهاية العام الماضي أن ايرباص تخطط لحزمة تقشف في قطاع (ايرباص دفينس آند سبيس)، وكان ديرك هوكه رئيس القطاع كتب في خطاب إلى العاملين إن على القطاع الآن أن " يتخذ تدابير قوية وتحسين بنية التكاليف الأساسية".

وعزا هوكه هذه الخطوة إلى أن " الآفاق المستقبلية على المدى القصير حرجة وصارت على نحو حرج لم يحدث من قبل أبدا ما يجعلها تتطلب تحولا حاسما".

كان إجمالي عدد العاملين في ايرباص قد بلغ نحو 135 ألف شخص بحلول نهاية 2018.

شركة ايرباص ميونخ البورصة الألمانية ايرباص دفينس آند سبيس
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