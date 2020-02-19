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روسيا:اعتقال 3 قيادات في "جماعة التبليغ" و4 من أعوانهم

08:00 م الأربعاء 19 فبراير 2020
روسيا:اعتقال 3 قيادات في "جماعة التبليغ" و4 من أعوانهم

الأمن الاتحادي الروسي

موسكو (د ب ا)

اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي عددا من عناصر خلية تابعة لتنظيم "جماعة التبليغ" الإرهابي، في موسكو وضواحيها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في مركز العلاقات العامة لدى الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم الأربعاء: "تم اعتقال 3 من رؤوس الخلية السرية و4 من أعضائها"، قاموا بجمع معلومات وتجنيد عناصر جدد ونشر عقيدة تنظيمهم الإرهابي بين منتسبيهم.

وأكد المصدر، أن عقيدة "جماعة التبليغ"، تقوض أسس الإسلام، وتدفع منتسبيها إلى الانخراط في النشاطات التخريبية والإرهابية.

الأمن الاتحادي الروسي جماعة التبليغ موسكو النشاطات التخريبية الإرهاب

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