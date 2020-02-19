الأمم المتحدة: "الرعب تفاقم" في شمال غرب سوريا

نيويورك (د ب أ)

قال منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك اليوم الأربعاء إن "الرعب تضاعف" جراء الأزمة الإنسانية في شمال غرب سورية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال لوكوك لمجلس الأمن الدولي في إحاطة إن "ما لا يقل عن 100 مدني قتلوا بين يومي 1 و16 فبراير الجاري، بسبب الضربات الجوية والقصف" الأرضي، مضيفا أن من بين هؤلاء القتلى كان هناك 35 طفلا.

وأشار إلى أن أكثر من 90 بالمئة من حالات الوفاة وقعت في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة السورية، وأدان "الاستخفاف الصارخ بحياة وسلامة المدنيين".

وقال لوكوك إن العائلات التي فرت من "القصف الجوي والأرضي المستمر" تواجه "ظروفا مروعة" في درجات حراراة تحت الصفر.

وأضاف "أتلقى تقارير يومية عن وفاة رضع وأطفال صغار آخرين جراء البرد.. تخيلوا حزن الأباء الذي هربوا من مناطق الحرب بأطفالهم ليشاهدوا أطفالهم يتجمدون حتى الموت".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 900 ألف شخص نزحوا من المنطقة منذ بداية كانون أول/ديسمبر الماضي، وهو ما يشكل أكبر عملية نزوح منذ بداية الحرب السورية في عام 2011 .