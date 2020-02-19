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وزراء صحة الخليج يعلنون إجراءات احترازية للتعامل مع كورونا

07:19 م الأربعاء 19 فبراير 2020
وزراء صحة الخليج يعلنون إجراءات احترازية للتعامل مع كورونا

مجلس التعاون الخليجي

الرياض (د ب أ)

أعلن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم الأربعاء عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس بما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي طارئ عقده وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء بمقر الأمانة في الرياض برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عبدالرحمن بن محمد العويس.

وقال البيان إن "الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الفيروس"، كما" بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له".

وأوضح البيان أن "وزراء الصحة بالخليج كلفوا" اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون"، كما" أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها الصين في متابعة ومكافحة الفيروس"، وعبروا" عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال".

مجلس التعاون الخليجي وزراء صحة الخليج فيروس كورونا الرياض

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