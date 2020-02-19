تركيا تحقق مع القضاة برأوا متهمي احتجاجات جيزي
05:50 م الأربعاء 19 فبراير 2020
اسطنبول (د ب أ)
بدأت تركيا اليوم الأربعاء تحقيقا مع القضاة الذين أصدروا حكما بالبراءة للمتهمين في المحاكمة الخاصة باحتجاجات جيزي التي وقعت عام 2013 ، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وسيجري مجلس القضاة وممثلي الادعاء المسؤول عن تعيين القضاة تحقيقا مع هيئة المحكمة بسبب تبرئة المتهمين التسعة في القضية أمس الثلاثاء.
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