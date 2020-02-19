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تركيا تحقق مع القضاة برأوا متهمي احتجاجات جيزي

05:50 م الأربعاء 19 فبراير 2020
تركيا تحقق مع القضاة برأوا متهمي احتجاجات جيزي

احتجاجات جيزي

اسطنبول (د ب أ)

بدأت تركيا اليوم الأربعاء تحقيقا مع القضاة الذين أصدروا حكما بالبراءة للمتهمين في المحاكمة الخاصة باحتجاجات جيزي التي وقعت عام 2013 ، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وسيجري مجلس القضاة وممثلي الادعاء المسؤول عن تعيين القضاة تحقيقا مع هيئة المحكمة بسبب تبرئة المتهمين التسعة في القضية أمس الثلاثاء.

احتجاجات جيزي تركيا اسطنبول محاكمة

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