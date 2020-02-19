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أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد في 17 مارس المقبل

05:40 م الأربعاء 19 فبراير 2020
أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم فساد في 17 مارس المقبل

رئيس وزراء اسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (بي بي سي):

حدد القضاء الإسرائيلي تاريخ بدء محاكمة رئيس وزراء اسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.

وقال محكمة القدس الفرعية إن أولى الجلسات ستعقد في السابع عشر من مارس المقبل.

وتعقد هذه الجلسة بعد أسبوعين من الانتخابات النيابية الاسرائيلية التي يتنافس فيها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ضد قائمة بيني غانتس.

نتنياهو يسعى للحصانة لخوض الانتخابات المقبلة قبل المحاكمة

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