الجزائر: إحالة وزيرين مُقربين من بوتفليقة إلى المحكمة العليا

الجزائر- (د ب أ):

أحال النائب العام في الجزائر، الأربعاء، ملفي وزيري الطاقة والأشغال العمومية في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والمقربين منه ومن محيطه، شكيب خليل و عمار غول،إلى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في إطار معالجة قضايا الفساد".

وجاء في بيان للنائب العام أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمران بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت احالتهما إلى المستشار المحقق بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم".

وقال البيان "تتعلق القضية الأولى بشركة سوناطراك 2، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الاسبق خليل شكيب محمد ومن معه ، أما القضية الأخرى فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الاشغال العمومية الأسبق عمار جول".

وتعتبر شركة "سوناطراك " أهم مورد مالي لخزينة الدولة الجزائرية ويفوق تعداد العاملين فيها 140 ألف عامل.