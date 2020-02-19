إيطاليا ترفض اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة التكتّل

روما- (د ب أ):

قبل يوم واحد من قمة مهمة للاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، رفض رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اقتراح التكتل الذي كشف النقاب عنه رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الأسبوع الماضي.

وقال كونتي في خطاب أمام مجلس الشيوخ في العاصمة روما، الأربعاء، إن بلاده لن توافق على المشروع المقترح، الذي يغطي إطار إنفاق الاتحاد الأوروبي في الفترة من عام 2021 وحتى عام 2027.

واعتبر كونتي خطة الموازنة تحسنا مقارنة بمقترحات سابقة، ولكنه أصر على أن "مشروع الموازنة الذي أعلنه الرئيس ميشيل لا يزال غير كاف لتحقيق الأهداف المحددة في جدول الأعمال الاستراتيجي من جانب (قادة الاتحاد الأوروبي) وبرنامج رئيس المفوضية الأوروبية".

ولذلك رجح رئيس الوزراء الإيطالي المستقل أن تكون "قمة الغد معقدة وصعبة".

وقال كونتي إن مقترح الموازنة قد يفشل في مواجهة جميع التحديات القديمة والجديدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، مستشهدا بجوانب تتعلق بالسياسة الزراعية وبصندوق اجتماعي يهدف إلى تعزيز فرص العمل كأمثلة.

وهناك نقاط خلاف أخرى مثل صندوق ابتكار تابع للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى جوانب تمويل نفقات الدفاع.

وأكد كونتي دور أوروبا في سياسة الهجرة في ما يتعلق بالبحر المتوسط وأفريقيا، معتبرا أنها طرف سياسي رئيسي سوف يواجه مسؤوليات كبيرة في المستقبل ويحتاج لما يقابل هذا من وسائل مالية.