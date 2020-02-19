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الطائرة الماليزية المُختفية تثير خلافا بين رئيسي وزراء ماليزيا وأستراليا

02:44 م الأربعاء 19 فبراير 2020
الطائرة الماليزية المُختفية تثير خلافا بين رئيسي وزراء ماليزيا وأستراليا

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الأربعاء، إنه لا يوجد" دليل" على أن قائد الطائرة الماليزية ام اتش 370 كان المسؤول عن الاختفاء غير المعروف أسبابه للطائرة عام 2014.

يأتي ذلك تعليقًا على تصريحات رئيس الوزراء الاسترالي السابق توني آبوت، الذي قال في فيلم وثائقي حول الطائرة "حسب فهمي، وفهمي الواضح للغاية- من كبار المسؤولين بالحكومة الماليزية أنه منذ المرحلة المبكرة للغاية، اعتقدوا أن الحادث كان نتيجة انتحار قائد الطائرة ".

ولم يذكر آبوت، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء في استراليا وقت وقوع الحادث، أسماء أي مسؤولين في الفيلم الوثائقي، الذي سوف يذاع على التلفزيون الاسترالي مساء اليوم.

وقال نجيب في منشور على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تداولته وسائل الاعلام، إنه من غير العدل إلقاء اللوم على قائد الطائرة" مالم يتم وحتى الحصول على الصندوق الأسود وتسجيلات قمرة القيادة".

وجرى تنفيذ عدة عمليات بحث غير ناجحة عن الطائرة في قاع جنوب المحيط الهندي، على الرغم من أن المياه جرفت أجزاء من الطائرة لعدة أماكن على طول ساحل الشرق الأفريقي.

ويشار إلى أنه عندما اختفت الطائرة في مارس 2014، كان نجيب يقود الحكومة الماليزية. ويمثل نجيب حاليا للمحاكمة لاتهامه بالفساد.

ويذكرأن 238 شخصا، بينهم 6 استراليين و50 ماليزيا، كانوا على متن الطائرة عندما اختفت في رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في 6 مارس 2014، فيما يعد أحد أكثر الحوادث غموضا في مجال الطيران.

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