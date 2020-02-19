محكمة كورية جنوبية تشدد العقوبة ضد الرئيسة السابقة لي ميونج باك

سول- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية زادت مدة عقوبة السجن للرئيسة السابقة لي ميونج باك لآدانتها بالفساد ، بمقدار عامين ، لتصل العقوبة إلى 17 عاما.

وبعد حوالي عام من إطلاق سراحها بكفالة، قررت محكمة وسط سول الجزئية إعادة باك (78 عاما) إلى السجن، حيث أمرت باعتقالها على الفور، طبقا لما ذكرته قنوات كورية جنوبية ووكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان قد تم إطلاق سراح لي ميونج باك من السجن في مارس 2019 بسبب تدهور صحتها.

وفرضت المحكمة أيضا غرامة جديدة على لي ميونج باك، التي حكمت البلاد من عام 2008 حتى عام 2013 ، تقدر بحوالي 13 مليار وون كوري (حوالي 11 مليون يورو) وأمرت بمصادرة ممتلكات بقيمة 78ر5 مليار وون.

وكان قد تم اعتقال عمدة سول السابق في أكتوبر 2018 وحُكم عليه في بادئ الأمر بالسجن 15 عاما بسبب اتهامات بالفساد واستغلال السلطة وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي.

وتردد أنه أودع حسابات بنكية سرية وقبل رشاوي من شركة سامسونج الرائدة في سوق الهواتف الذكية.

ووصف السياسي المحافظ الاتهامات بأنه "انتقام سياسي" من جانب الحكومة الليبرالية اليسارية.

وحُكم على خليفيته ، بارك جيون هي بالسجن 25 عاما أيضا بسبب العديد من الاتهامات في عام 2018، من بين ذلك استغلال السلطة والرشوة وتسريب أسرار الدولة.