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نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم أرضي شرقي البلاد

02:41 م الأربعاء 19 فبراير 2020
نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم أرضي شرقي البلاد

محمد علي المقدشي

صنعاء- (د ب أ):

نجا محمد علي المقدشي وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، من انفجار لغم أرضي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري،طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لإحدى الجبهات الأمامية التي تم تطهيرها من مليشيا الحوثي في جبهة صرواح.

وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي زرعت ألغاما أرضية في تلك المواقع قبل الانسحاب منها، وانفجر أحدها أثناء مرور موكب وزير الدفاع.

وبحسب المصدر، نجا وزير الدفاع من الانفجار في حين أصيب وقتل عدد من مرافقيه.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة حتى الآن.

وتشهد جبهة صرواح وهي إحدى أهم معاقل الحوثيين في مأرب، معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ أشهر مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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