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وزير الدفاع الروسي بحث اليوم الوضع في ليبيا مع المشير خليفة حفتر

01:10 م الأربعاء 19 فبراير 2020
وزير الدفاع الروسي بحث اليوم الوضع في ليبيا مع المشير خليفة حفتر

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

القاهرة- (وكالات):

التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وبحثا الوضع الراهن في ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الجانبين شددا على أهمية المباحثات التي جرت في 13 يناير في موسكو لإرساء نظام وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد.

كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وعلى عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.

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