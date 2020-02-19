الصحة الإيرانية: تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين "كورونا" في قم

القاهرة- (وكالات):

نقلت شبكة روسيا اليوم عن وزارة الصحة في إيران ظهور تحاليل أولية تشير إلى تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في مدينة قم.

من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، تعافي 14376 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ومغادرتهم المستشفيات حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ووفق التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، خرج 1824 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم أمس الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ولقي 2006 أشخاص حتفهم في الصين جراء الفيروس منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي، إلى جانب 6 وفيات إضافية في دول أخرى، وتم تسجيل أكثر من 75 ألف إصابة على مستوى 30 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين.