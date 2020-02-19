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الصين: تعافي أكثر من 14 ألف مريض من فيروس كورونا الجديد

11:49 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
الصين: تعافي أكثر من 14 ألف مريض من فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، تعافي 14376 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" ومغادرتهم المستشفيات حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ووفق التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، خرج 1824 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم أمس الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ولقي 2006 أشخاص حتفهم في الصين جراء الفيروس منذ ظهوره في أواخر ديسمبر الماضي، إلى جانب 6 وفيات إضافية في دول أخرى، وتم تسجيل أكثر من 75 ألف إصابة على مستوى 30 دولة، الجزء الأكبر منها في الصين.

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