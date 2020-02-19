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وول ستريت جورنال: الصين ألغت اعتماد 3 صحفيين بسبب "عنوان عنصري"

11:45 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
وول ستريت جورنال: الصين ألغت اعتماد 3 صحفيين بسبب "عنوان عنصري"

الصين

نيويورك - (د ب أ):

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء بأن الصين ألغت اعتماد ثلاثة صحفيين ردا على مقال رأي نشرته الصحيفة مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أن الصين ألغت أوراق الاعتماد الصحفي لثلاثة صحفيين للصحيفة في بكين، وعلقت الصحيفة بأنه من "النادر أن يتم طرد عدد من الصحفيين من نفس المؤسسة الإخبارية الدولية في نفس الوقت".

وقالت الخارجية الصينية إن الإجراء جاء ردا على مقال نشرته الصحيفة مؤخرا، اعتبرته أن "عنوانه عنصري".

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن القرار يتعلق بمقال بعنوان "الصين رجل آسيا المريض حقا" نشرته الصحيفة مطلع فبراير الجاري.

وذكرت الصحيفة أن الصحفيين الثلاثة هم نائب رئيس مكتب الصحيفة جوش تشين والصحفي تشاو دينج، وهما أمريكيان، وكذلك الصحفي فيليب وين، وهو أسترالي.

وأضافت أن السلطات أمرتهم بمغادرة البلاد في غضون 5 أيام.

الصين صحيفة وول ستريت جورنال وزارة الخارجية الصينية

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