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مسؤول يمني: الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية

11:08 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
مسؤول يمني: الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية

وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي

صنعاء- (د ب أ):

أكد محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية بمساعدة دولة الإمارات العربية.

وشكر الحضرمي ، في تغريدة على حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء الطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا المتحور الجديد .

وقال الحضرمي إن الإمارات وضعت الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب اليمنيين ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الإمارات قبل إعادتهم إلى البلاد.

وكان اتحاد طلاب اليمن في الصين ناشد الحكومة في بيان له مطلع الشهر الجاري، بإجلاء سريع للطلاب اليمنيين المقيميين في ووهان، وتقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية لهم.

وقال البيان :"قدمت الجامعات الصينية الدعم اللازم، لكن هناك إهمالا حكوميا يمنيا متعمدا لإجلاء الطلاب".

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