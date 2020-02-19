أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

ارتفاع أعداد السائحين الصينيين في اليابان خلال رغم تفشي كورونا

11:08 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
ارتفاع أعداد السائحين الصينيين في اليابان خلال رغم تفشي كورونا

سائحين صينيين - ارشيفية

طوكيو- (د ب ا):

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن السائحين الصينين استمروا في التوافد على اليابان بأعداد قياسية خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة السياحية الوطنية اليابانية القول إن أعداد السائحين الصينين ارتفعت بنسبة22.6 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 924800 زائر .

وقد بدأ أعداد السائحين الصينين في التراجع بصورة كبيرة بعدما حظرت الحكومة الصينية الرحلات السياحية في 27 يناير الماضي.

ويشار إلى أن اليابان لم تحظر استقبال السائحين الأجانب من بؤرة تفشي الفيروس في إقليم هوبي الصيني حتى الأول من فبراير الجاري.

وأشارت منظمة السياحة اليابانية أن إجمالي أعداد السائحين الذين زاروا اليابان انخفض بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.66 مليون سائحي، وذلك يرجع لاستمرار تأثير التوترات التجارية والسياسية مع كوريا الجنوبية على قطاع السياحة.

السائحين الصينيين اليابان الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

مسؤول يمني: الإمارات تجلي الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان