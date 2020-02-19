ارتفاع أعداد السائحين الصينيين في اليابان خلال رغم تفشي كورونا

طوكيو- (د ب ا):

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن السائحين الصينين استمروا في التوافد على اليابان بأعداد قياسية خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة السياحية الوطنية اليابانية القول إن أعداد السائحين الصينين ارتفعت بنسبة22.6 % خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 924800 زائر .

وقد بدأ أعداد السائحين الصينين في التراجع بصورة كبيرة بعدما حظرت الحكومة الصينية الرحلات السياحية في 27 يناير الماضي.

ويشار إلى أن اليابان لم تحظر استقبال السائحين الأجانب من بؤرة تفشي الفيروس في إقليم هوبي الصيني حتى الأول من فبراير الجاري.

وأشارت منظمة السياحة اليابانية أن إجمالي أعداد السائحين الذين زاروا اليابان انخفض بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.66 مليون سائحي، وذلك يرجع لاستمرار تأثير التوترات التجارية والسياسية مع كوريا الجنوبية على قطاع السياحة.