لأول مرة منذ 8 أعوام.. انطلاق أول رحلة ركاب من دمشق إلى حلب
10:55 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
القاهرة- وكالات:
انطلقت، الأربعاء، أول رحلة ركاب من مطار دمشق إلى حلب، وذلك بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" بالعربية.
وقبل يومين، أعلن وزير النقل السوري علي حمود استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، بعد توقف دام 8 أعوام.
مطار حلب يستقبل أول رحلة ركاب منذ 8 سنوات— RT Arabic (@RTarabic) February 19, 2020
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