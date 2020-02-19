عمليات البصرة تعلن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين

بغداد - (د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة /550 كلم جنوب بغداد/ .

وقالت قيادة العمليات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن "جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات".

وأكد "عدم وجود أي معتقل أو موقوف (حاليا) من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة".

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، وجه في وقت سابق بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في المحافظة.

والبصرة محافظة غنية بالنفط، وهي إحدى المحافظات العراقية التي تشهد احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بالتوظيف وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.