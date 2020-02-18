ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ شهرين

واشنطن (د ب أ)

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للقمح بأعلى وتيرة لها منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب تراجع تقديرات الإنتاج في أستراليا نتيجة الجفاف.

كما أدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية العقابية.

من ناحيته ذكر المكتب الأسترالي للزراعة والموارد الاقتصادية والعلوم، في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن موجة الأمطار الأخيرة في أستراليا جاءت متأخرة عن الوقت المناسب لموسم الزراعة الصيفي في أغلب مناطق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، في أعقاب موجة جفاف ممتدة.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية تراجع إنتاج أستراليا من القمح خلال العام الحالي بنسبة 10% ليصل إلى أقل مستوى له منذ 2008.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيري ريللي كبير محللي سوق المحاصيل في شركة فيوتشرز إنترناشيونال بمدينة شيكاجو الأمريكية "هذا أحد أسباب ما نراه من ارتفاع السوق"، في إشارة إلى المحصول الأسترالي.

وأضاف: "هناك أيضا تجدد الآمال في أن تشتري الصين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية بما في ذلك الفول وربما القمح والذرة".