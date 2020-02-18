موريتانيا: حبس 14 شخصا بتهمة ممارسة أنشطة تبشيرية والدعوة للعلمانية

نواكشوط (دب أ)

أحالت نيابة محكمة نواكشوط مساء اليوم الثلاثاء نشطاء متهمين بـ"أنشطة تبشيرية وبالدعوة لعلمانية الدولة" إلى جهاز أمن الدولة لإجراء مزيد من التحقيقات، بعد ساعات من الاستجواب والنظر في محاضر الشرطة القضائية.

وحسب مصدر قضائي فإن المعتقلين وعددهم أربعة عشر سيبقون رهن الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيق واستيضاح بعض الجوانب.

وكانت الشرطة قد اعتقلت عدة أشخاص في قضيتين مختلفتين إحداهما "التورط في نشاطات تبشيرية والثانية الانتماء لتنظيم جديد غير مرخص يدعى "التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية" يوجد بعض قادته خارج البلاد وتمكن أعضاؤه من عقد عدة اجتماعات.

ويواجه ثلاثة أشخاص تهمة "التبشير بالديانة المسيحية" بعد اعتقالهم وهم بصدد توزيع نسخ من الإنجيل، بينما يواجه الباقون تهمة المشاركة في "اجتماع سياسي" غير مرخص يدعون فيه لإعادة تأسيس الدولة الموريتانية ويرفعون شعار "نريد موريتانيا علمانية".

ويتزعم التنظيم السياسي الجديد شخص يدعى محمد ولد امخيطير، وهو إداري متقاعد يعيش في فرنسا.