احتجاجات المزارعين تصيب شوارع الغرب الإسباني بالشلل

مدريد (د ب أ)

أوقف الآلاف من المزارعين ومربي الماشية الإسبان حركة المرور بشكل شبه كامل في منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا اليوم الثلاثاء ، فيما دخلت الاحتجاجات المستمرة على تراجع أسعار المنتجات الزراعية أسبوعها الخامس، مع عدم وجود بوادر في الأفق لحل الأزمة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بإغلاق 12 من الطرق السريعة والطرق الريفية لعدة ساعات من قبل نحو 4000 من المحتجين ، الذين استخدموا مئات الجرارات ونباتات التبغ لوقف حركة المرور.

ويريد المزارعون توعية الجمهور بالتهديد الذي يواجه وجودهم.

وتقول جمعية المزارعين ، التي تعد من بين المجموعات التي تنظم الاحتجاجات ، إن سلاسل المتاجر الكبرى الست في إسبانيا مارست ضغوطاً للحفاظ على الأسعار منخفضة للغاية.

وخلال المظاهرات السابقة ، أصاب المتظاهرون بالشلل مناطق وسط المدينة فى مدريد وبلنسية ، من بين مدن أخرى.

وتعد إسبانيا واحدة من أكبر المنتجين الزراعيين في أوروبا الغربية.