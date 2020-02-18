إسبانيا تعتزم فرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة

مدريد (د ب أ)

تعتزم إسبانيا تأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك إلى نهاية العام الحالي

وقررت الحكومة الإسبانية تأجيل تطبيق هذه الضريبة التي تبلغ 3% من إيرادات هذه الشركات في السوق الإسبانية حتى نهاية كانون أول/ديسمبر المقبل لاتاحة الفرصة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تتوصل إلى اتفاق دولي لفرض مثل هذه الضريبة على مستوى العالم.

كان مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على تطبيق ضريبة رقمية تستهدف أرباح شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة مثل جوجل وامازون وفيسبوك، حيث قالت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، أمام صحفيين إنه من المنتظر أن تجمع الحكومة من خلال هذه الضريبة إيرادات بقيمة نحو مليار يورو سنويا.

كانت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا قد تحركت لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مما أثار نزاعات تجارية حادة مع الولايات المتحدة. في الوقت نفسه يقول الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم فرض ضريبة أوروبية على الخدمات الرقمية إذا لم تتفق دول العالم على فرض ضريبة موحدة عليها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم بنسبة 100% على كمية قيمتها 4ر2 مليار دولار من السلع الفرنسية ردا على ضريبة التكنولوجيا، قبل أن تقرر فرنسا تأجيل تطبيق هذه الضريبة حتى نهاية العام الحالي.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مقرها في باريس قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي إن ممثلين عن أكثر من 130 دولة تفاهموا على فرض ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا والإنترنت، إلا أن اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول، ويقضي الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات متعددة الجنسية شأنا اختياريا.