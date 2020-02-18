أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

ترامب يطالب بإسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق "مولر"

06:09 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
ترامب يطالب بإسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق "مولر"

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى اسقاط جميع القضايا المتعلقة بنتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.. لافتًا إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية فيما يخص هذا الأمر.

وذكر ترامب - في سلسلة من التغريدات التي دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن "كل ما يخص هذا التحقيق المدلس تشوبه عيوب، وفي رأيي يجب إسقاطه". وأضاف: "لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل ذلك".

يُشار إلى أن تقرير مولر خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة ترمب قد تآمر عن علم مع روسيا.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب روبرت مولر روسيا الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

أحدث ما توصل إليه العلماء لعلاج مصابي كورونا حتى الآن؟
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان