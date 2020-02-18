حفتر: الجيش مسئول عن تأمين الأراضي الليبية وإخراج مرتزقة تركيا

طرابلس - (أ ش أ)

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ثوابت الجيش التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق تركيا.

جاء خلال استقبال المشير حفتر اليوم/الثلاثاء/ سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفق بيان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، الذي أوردته "بوابة أفريقيا".

وبحث الجانبان ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، والحديث عن دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد، وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.