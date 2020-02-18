سي إن إن: حظر دخول 140 مسافرًا إلى الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

القاهرة- وكالات:

حظرت إدارة الرئيس دونالد ترامب دخول ما لا يقل عن 140 مُسافرًا إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار محاولاتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء.

مُنِع دخول 14 مواطنًا أجنبيًا جوًا، و126 آخرين عبر الموانئ البرية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير الجاري، وفق بيانات قدّمتها وزارة الأمن الداخلي إلى "سي إن إن".

إضافة إلى ذلك، إيقاف 34 مسافرًا في المطارات الأمريكية، حيث يتم إخضاعهم للفحص قبل أن يتوجّهوا على متن الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة.

في 2 فبراير، بدأت الولايات المتحدة تُطبِق قيودًا صارمة على حركة السفر، شملت الحظر المؤقت لدخول الأجانب الذين زاروا الصين قبل 14 يومًا من وصولهم إلى البلاد. كما يخضع المواطنون الأمريكيون العائدون من الصين للفحوصات الصحية والحجر الصحي المحتمل.

ويتم تحويل المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المسافرين الأجانب من الصين إلى الولايات المتحدة عبر 11 مطارًا، بحيث يسهل إخضاعهم لفحوص إضافية ونقلهم للحجر الصحي إذا لزم الأمر.

وأحال موظفو الجمارك بالولايات المتحدة حتى الآن 43،263 مسافرًا جوًا لإجراء فحص ثانوي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وفق بيانات الأمن الداخلي.

أصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 73 ألفًا على مستوى 29 دولة حول العالم، معظمهم في الصين القارية. وقتل أكثر من 1800 في الصين و5 دول أخرى.