فيديو- عراك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي والأمن يتدخل

القاهرة- (وكالات):

رفض مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية الثلاثاء، مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا، وسط مشادات بين عدد من النواب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.

وقالت صحيفة الراي الكويتية إن مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على فصل مقترحات العفو الشامل والتصويت على كل مقترح على حدة بأغلبية 42 صوتا، بعد مشادات بين عدد من النواب وتهجم من بعضهم على البعض.

وذكرت الصحيفة أنه عند التصويت على كل مقترح على حدة رفضها المجلس جميعا، فرفض العفو الشامل عن "مقتحمي المجلس" و"خلية العبدلي" و"عبد الحميد دشتي" و"قضايا الرأي العام".