منشقون من كوريا الشمالية يشكلون حزبا معارضا في كوريا الجنوبية

القاهرة- (وكالات):

أفادت وكالة شينخوا الصينية أن منشقين من كوريا الشمالية شكلوا لجنة تحضيرية لتأسيس أول حزب سياسي يتألف من منشقين في سيئول، قائلين إن الحزب سيعمل على تحقيق الديمقراطية في وطنهم ويوفر حماية أفضل لحقوقهم.

وعقد حوالي 200 من الفارين من كوريا الشمالية اجتماعا في سيئول، للإعلان عن انطلاق الحزب المسمى مؤقتا باسم "حزب التوحيد بين الكوريتين"، قبل أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الـ15 من أبريل المقبل.

وقال الدبلوماسي السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن، تيه يونغ- هو: "أنا هنا اليوم لدعم التحدي الكبير الذي يواجهه إخواننا في كوريا الشمالية، ولتقديم التهنئة بانطلاق الحزب الجديد".

وأضاف: "عند انطلاق الحزب فعليا، سينضم المزيد من المنشقين، وسيغادر المزيد كوريا الشمالية للتوجه إلى الجنوب".

وانضم تيه الذي فر إلى كوريا الجنوبية عام 2016، إلى حزب "الحرية" الكوري المعارض الرئيسي في وقت سابق من الشهر الجاري، وأعلن محاولته الترشح في انتخابات أبريل، متعهدا بالعمل من أجل توحيد الكوريتين في حال انتخابه.

بدورهم، قال المنظمون في بيان، إنهم "بحاجة إلى حزب سياسي يمثل حقوق المنشقين الكوريين الشماليين"، ويعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال.

وأضافوا: "سننشئ حزبا يشمل كلا من القواسم المشتركة والاختلافات بين كل سكان الجنوب والشمال البالغ عددهم 80 مليون نسمة.. سوف نتصدى لأسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس على شعب كوريا الشمالية الذين لا يدركون الحرية".