إصابة مواطن روسي ثان بـ"كورونا" على متن "دايموند برنسيس"

القاهرة- (وكالات):

أعلنت السفارة الروسية في اليابان اليوم عن تسجل إصابة ثانية بفيروس "كورونا" بين المواطنين الروس على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن المصاب هو زوج مواطنة روسية اشتبه بإصابتها بعدوى الفيروس أمس الاثنين.

وأشارت السفارة إلى أن المصاب يتلقى العلاج حاليا في مشفى ياباني مختص، مضيفة أنه في حالة صحية جدة ولم تظهر عليه أعرض المرض.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اليابانية تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة بـ"كورونا" على متن السفينة المشؤومة التي يبلغ العدد الإجمالي لركابها وأفراد طاقمها حوالي 3700 شخص، بينهم 24 روسيّا.