الكويت تحظر "مؤقتا" استيراد الدواجن من السعودية بسبب إنفلونزا الطيور

القاهرة- وكالات:

أعلنت الكويت، الثلاثاء، حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية مؤقتًا، وذلك نظرًا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حسبما أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وحظرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض من السعودية مؤقتا.

وقالت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إن هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بالرياض.

ونقلت المنظمة عن تقرير لوزارة الزراعة السعودية، إن التفشي الذي حدث في منطقة سدير بوسط البلاد، أسفر عن نفوق 22700 طائر، مع إعدام باقي الطيور في المزرعة وعددها 358 ألفًا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الدكتور عبدالله أبا الخيل، حينها، أن نوع الإصابة الذي تم تسجيله يُصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وفق منظمة الصحة العالمية.

وكانت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية حظرت أيضًا استيراد منتجات الدواجن ولحومها من منطقة الرياض السعودية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه "يحظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور".