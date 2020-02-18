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سلامة: حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون

02:27 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
سلامة: حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون

غسان سلامة

القاهرة- (وكالات):

قال الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف.

وشدد سلامة على ضرورة مواجهة الخروقات المستمرة للهدنة، داعيا الأطراف الليبية إلى احترامها.

غسان سلامة ليبيا حظر تصدير الأسلحة

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