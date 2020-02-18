أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه

02:13 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه

مطار حلب الدولي- أرشيفية

القاهرة- (وكالات):

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي عقب افتتاحه أمس بعد توقف دام 8 سنوات، ليكون أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل المطار.

وقالت الصحيفة إن زيارة المسؤول السوري تمت بناء على توجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن الاثنين استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء المقبل من دمشق إلى حلب.

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.

مطار حلب الدولي سوريا بشار الأسد دمشق الجيش السوري

الخبر التالى:

مفوضية حقوق الانسان تدعو إلى إقامة ممرات إنسانية في سوريا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان