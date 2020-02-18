أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل مطار حلب بعد افتتاحه

القاهرة- (وكالات):

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي عقب افتتاحه أمس بعد توقف دام 8 سنوات، ليكون أول مسؤول سوري رفيع المستوى يصل المطار.

وقالت الصحيفة إن زيارة المسؤول السوري تمت بناء على توجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان وزير النقل السوري علي حمود أعلن الاثنين استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، وقال إن أول رحلة جوية ستقلع الأربعاء المقبل من دمشق إلى حلب.

ويأتي إعلان استئناف العمل بمطار حلب، بعدما أكد الجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكدا استمراره في تقدمه الميداني.