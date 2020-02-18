القضاء الإيراني يعلن تبادل سجينين بين ألمانيا وإيران

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام-حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء عن تبادل سجينين بين ألمانيا وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن إسماعيلي قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن إيراني اُعتقل في ألمانيا بتهمة انتهاك عقوبات أمريكية وكان من المفترض تسليمه للولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث أنه في المقابل تم الإفراج عن ألماني حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التقاط صور غير مشروعة في إيران.

ولم يدل المتحدث بتفاصيل عن الألماني المفرج عنه، بينما أوضح أن الإيراني المفرج عنه في ألمانيا يُدعى أحمد خليل.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية ذكرت من قبل أن المواطن الإيراني أحمد خليلي عاد إلى طهران برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان يشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.