الأمن التركي يلقي القبض على قيادي في "داعش" غربي البلاد

أنقرة- (د ب أ):

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادي في تنظيم "داعش" في عملية أمنية بقضاء إيناغول التابع لولاية بورصة غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قوات الأمن التركية قامت بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على مواطن سوري يلقب بـ "أبو تقي الشامي"، والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيم.

وأضافت أنه تم توقيف ثلاثة آخرين في العملية الأمنية، يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش.

ووفقا للوكالة فإن الشامي، 50 عامًا، "كان مسؤولا رفيع المستوى في داعش بمنطقتي الميادين والبوكمال في دير الزور شرقي سورية، وتم إلقاء القبض عليه في إيناغول".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.