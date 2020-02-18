اليابان: السماح لركاب "دياموند برنسيس" بمغادرتها ابتداء من الغد

طوكيو- (د ب ا):

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين إن طوكيو سوف تبدأ في السماح لركاب سفينة "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما بالمغادرة ابتداء من غد الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كاتو القول اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يكون جميع الركاب قد غادروا السفينة بحلول 21 فبراير الجاري.

وأضاف أنه تم أخذ عينات من جميع الركاب على متن السفينة.

وأوضح أنه سوف يتم نقل من يثبت إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى المستشفى.

وأشار إلى أن طاقم عمل السفينة سوف يخضع أيضا للفحص.

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة بلغ 454 شخصا حتى أمس الاثنين.

وتعد السفينة حاليا حاملة لأكبر عدد من الاصابات بالفيروس خارج الصين. وكان قد جرى وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ابتداء من الخامس من فبراير الجاري، عقب ثبوت إصابة راكب، نزل في هونج كونج في أواخر يناير الماضي، بالفيروس.