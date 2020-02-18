وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

بكين- (د ب أ):

توفى مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وأفادت خدمة "تشاينا نيوز سيرفيس" الإخبارية الرسمية عبر موقع التدوين الإلكتروني "ويبو" بأن "ليو تشي مينج"، مدير مستشفى ووتشانج، أصيب بفيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 72 ألف شخص في أنحاء الصين، وجرى حذف هذا المنشور في وقت لاحق.

وتأتي وفاة ليو، في الوقت الذي يعاني فيه المزيد من العاملين في المجال الطبي من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس.

وأبلغت الصين الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 1700 عامل في المجال الطبي، وتوفى 6 على الأقل.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية اليوم الثلاثاء، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفا و436 شخصا.

جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الاثنين.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفا و989، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن اللجنة الصحية في المقاطعة .

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين يبدو أنه آخذ في الانخفاض، على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانخفاض سيستمر.

ونقلت صحيفة " ساذرن متروبوليس ديلي" عن عالم الأوبئة الصيني الشهير تشونج نانشان قوله إنه يتوقع أن تكون ذروة تفشي الفيروس في الفترة من منتصف إلى أواخر شهر فبراير الجاري.

وقال تشونج إنه يتوقع أن يكون الوضع "مستقرا" بنهاية شهر أبريل.

وواصلت المدن تشديد القيود التي تهدف إلى كبح انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات أن معرض بكين الدولي للسيارات، الذي كان من المفترض أن يقام في الفترة من 21 إلى 30 أبريل ، قد تم تأجيله بسبب تفشي المرض.

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