3 مداخل لثلاثة آلهة.. تعرف على أكبر معبد جنائزي مُحصن في التاريخ المصري القديم (صور)

الأقصر– محمد محروس:

بوابة ضخمة يُحيطها بُرجان على شكل القلاع، يتوسطهما مدخل لصالات الأساطين، ومنها تفرعت ثلاثة مداخل أوسطها يؤدي إلى غرفة قدس الأقداس الخاصة بزورق الإله آمون، والثاني يؤدي إلى زورق الإله خونسو، بينما يؤدي الثالث إلى زورق الإله موت، في مشهد عُمراني وفني فريد، شكلّه المصري القديم في عصر الأسرة العشرين على الضفة الغربية لنهر النيل بمدينة الأقصر، ليصبح أكبر معبد جنائزي مُحصن معروف بمعبد هابو.

الباحث الأثري محمود فرح يقول: "معبد هابو هو أحد المعابد الجنائزية، وبناه الملك رمسيس الثالث آخر ملوك الفراعنة العظماء الأقوياء فبعد نهاية حكمه بدأ عصر الاضطرابات بعد أن جف النيل وحدثت مجاعة أدت لفوضى عارمة في البلاد".

ويُضيف فرح: "بوابة المعبد بُنيت على طراز فريد من نوعه في مصر الفرعونية، عندما أمر رمسيس الثالث ببنائها على شكل القلاع التي رآها في حروبها الخارجية، والتي حقق فيها انتصارات عظيمة، وتتكون البوابة من برجين بهما شرفات مرتفعة، بينهما مدخل يؤدي لبهو المعبد".

يتابع فرح: "يتميز معبد هابو بألوانه الرائعة التي لا زالت تحتفظ بزهوها حتى يومنا هذا؛ فضلًا عن نقوش بأسماء الملك بالحفر الغائر، وعُثر بجوار المعبد الجنائزي على بقايا قصر رمسيس الثالث على يسار المعبد، إلى جانب العثور على ما يعتقد أنها أول دورة مياه في التاريخ، ومقياس فريد لمستوى مياه نهر النيل".

ويشير الباحث الأثري إلى أن جدران معبد هابو تحوي نقوشًا، تروي قصة انتصاراته العظيمة في آسيا الصغرى بالجبهة الشرقية، وصده لهجوم الغزاة القادمين من الأراضي الليبية، على الحدود الغربية، وهزيمتهم هزيمة نكراء قتل فيها ابن ملكهم أمام عينيه، قبل أن يفقأها له، في واحد من أكثر المناظر شهرة في مصر القديمة".

يوضح الدكتور محمد حراجي مدرس علم المصريات بكلية السياحة بجامعة الأقصر، أن معبد هابو جرى تخطيطه بشكل هندسي غاية في التنظيم والروعة، خاصة فيما يتعلق بالسور الداخلي والآخر الخارجي للمعبد، حيث يوجد خارجه مرسى السفن الخاصة بالملك وحاشيته والمدخل الجنوبي يضم بوابة تحيطها حجرتان للحراسة، ثم بوابة رمسيس الثالث العالية التي أمر بتشييدها على نمط القلاع السورية التي شاهدها في إحدى معاركه في آسيا الصغرى.

ويضيف حراجي: "معبد هابو من أكبر المعابد الجنائزية الخاصة بتخليد ذكرى الملوك، وتبلغ مساحته 320 مترًا وعرضه 200 متر وتوجد به بوابتين كبيرتين محصنتين في كل من الشرق والغرب".​