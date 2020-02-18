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الصين: ضحايا "كورونا" تخطوا 1800

02:20 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
الصين: ضحايا "كورونا" تخطوا 1800

فيروس كورونا

كشفت أرقام رسمية صينية، نشرت اليوم الثلاثاء، عن أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد" تخطت 1800 شخص في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابات جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين، بحسب "سكاي نيوز".

وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبرييسوس حذر الاثنين من الإفراط في التفاؤل، وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".

وقال لصحفيين: "النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جدًا التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفًا أنّ "كل السيناريوات لا تزال واردة".​

فيروس كورونا الصين منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبرييسوس وفاة شخص

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