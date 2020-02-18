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الأردن تدين موافقة إسرائيل على مد قطار بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة

12:20 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
الأردن تدين موافقة إسرائيل على مد قطار بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة

الأردن

عمان - (د ب ا)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، موافقة السلطات الإسرائيلية، على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية "المحتلة"، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز اليوم الاثنين، إن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد" أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها".

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية.

كان القطار السريع قد بدأ العمل في أواخر شهر ديسمبر الماضي بين تل أبيب والقدس.

الأردن تل أبيب القدس عمان وزارة الخارجية الأردنية
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