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مصدر أمني عراقي: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء

11:17 م الإثنين 17 فبراير 2020
مصدر أمني عراقي: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء

القوات العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الاثنين، إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أخر"، مضيفا أن "القوات الأمنية صدت الهجوم، وأنه تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب؛لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى الطب العدلي (الطب الشرعي)".

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