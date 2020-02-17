"مختبرات علمية".. خبيران صينيان يكشفون مصدر تفشي كورونا

وكالات:

كشف تحقيق أجراه خبيران من الصين، عما وصفوه بـ"المصدر الحقيقي لانتشار فيروس كورونا الجديد"، في الصين، وتفشيه إلى دول عدة.

وقال الخبيران، وفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، إن مصدر المرض كان مختبرات علمية توجد في مدينة ووهان، وهي المدينة التي خرج من الفيروس، بالقرب من سوق المنتجات البحرية.

وانتشرت في بداية تفشي الفيروس، اخبارًا عن أن مختبرات علمية مملوكة للسلطات الصينية، هي السبب في انتشار الفيروس.

فيما أشار المختصان إلى وجود مختبر على بعد 280 مترًا فقط عن السوق. وفيه، تجري تجارب علمية على الخفافيش وهو يحمل اسم "مركز ووهان لمراقبة ومنع انتشار الأمراض".

ويقول الخبيران، إن المختبر شهد حادثتين لانتقال الفيروس المميت. الأولى عندما هاجم خفاش أحد الموظفين وعضه وترك دمه على جلده. والحالة الثانية، حين تبّول حيوان آخر على نفس الموظف، الذي كان يدرك مدى خطورة الحادث لذلك عزل نفسه طوعًا عن الآخرين لمدة 14 يوما، لكن ذلك على ما يبدو، لم يكن كافيا.

وأشار التقرير، إلى وجود مختبر آخر في ووهان، على بعد 12 كيلومترا من سوق المأكولات البحرية، وهو تابع لمعهد ووهان لعلم الفيروسات.

وذكر التقرير، أنه تم في هذا المختبر تنفيذ تجارب واختبارات على فيروس تسبب في وباء السارس في 2002-2003 - وتعتبر الخفافيش ناقلة له.

ووفقا للخبيرين، خلال التجارب تم الحصول على فيروس جديد، اعتمادا على جينوم السارس وفيروسه. وهذا الفيروس الجديد يمثل الخطر الشديد على البشر. وقالا إن الفيروس الجديد استطاع بطريقة ما الخروج من المختبر.